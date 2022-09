Jefferies hebt Ziel für Reckitt auf 5600 Pence - 'Underperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Reckitt Benckiser Group":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Reckitt von 5425 auf 5600 Pence angehoben und die Einstufung auf "Underperform" belassen. Der überraschende Abschied des Chefs Laxman Narisimhan sei ein weiteres Kapitel im Reckitt-Drama, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Freitag vorliegenden Studie. Angesichts des Machtvakuums und eines für den Konsumgüterkonzern herausfordernden Geschäftsjahres 2023 sieht sich Deboo mit seiner skeptischen Haltung als "einsame Abweichlerstimme". Wegen des starken ersten Halbjahres habe er aber die Schätzungen etwas angehoben./ag/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 08.09.2022 / 15:59 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.09.2022 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.