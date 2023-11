Jefferies hebt Ziel für Philips auf 17 Euro - 'Underperform'

Weitere Suchergebnisse zu "Philips Electronics":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Philips von 11,40 auf 17,00 Euro angehoben, die Einstufung jedoch auf "Underperform" belassen. Mit Blick auf die Probleme des Unternehmens mit Beatmungsgeräten seien die Niederländer offenkundig noch immer nicht aus dem Gröbsten heraus, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Alle gegenwärtigen Probleme überschatteten die Tatsache, dass der Hersteller medizintechnischer Geräte über qualitativ hochwertige Anlagen verfüge. Die Aktien handelten mit einem hohen Abschlag zur europäischen Branche./bek/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 29.11.2023 / 16:12 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.11.2023 / 19:05 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.