Jefferies hebt Ziel für Nordex auf 19 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex SE":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordex nach Jahreszahlen von 17 auf 19 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Windturbinenhersteller habe einen überraschend soliden Jahresabschluss verzeichnet, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Montag vorliegenden Studie. Erstmals seit fünf Jahren sei der Free Cashflow zum Jahresende positiv gewesen. Der Experte attestierte der Aktie zudem eine attraktive Bewertung./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2024 / 11:19 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2024 / 12:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.