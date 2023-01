Jefferies hebt Ziel für Nordex auf 16 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Nordex":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordex von 14 auf 16 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Windturbinenhersteller gewinne weiterhin Marktanteile, schrieb Analyst Constantin Hesse in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Noch sei die Auftragslage im Vergleich zum Vorjahr rückläufig, für die zweite Jahreshälfte 2023 erwarte er aber einen Aufschwung, der von einem günstigen regulatorischen Umfeld in Europa begünstigt werden sollte./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 10.01.2023 / 15:48 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 10.01.2023 / 19:05 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.