Jefferies hebt Ziel für Nordea auf 12,10 Euro - 'Hold'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Nordea anlässlich der jüngst veröffentlichten Quartalszahlen von 11,70 auf 12,10 Euro angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. Er halte Nordea nach wie vor für eine qualitativ hochwertige Bank, schrieb Analyst Alexander Demetriou in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Allerdings seien die Erwartungen angesichts der im Vergleich zum Sektor ambitionierten Bewertung der Aktien hoch. Der Experte sieht anderswo im Sektor bessere Gelegenheiten./la/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 05.02.2024 / 12:43 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.02.2024 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.