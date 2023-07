Jefferies hebt Ziel für Netflix auf 520 Dollar - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Netflix vor Quartalszahlen von 440 auf 520 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Streaming-Anbieter dürfte trotz hoher Erwartungen ein starkes Jahresviertel hinter sich haben, schrieb Analyst Andrew Uerkwitz iin einem am Dienstag vorliegenden Ausblick. Das Wachstum werde länger als erwartet anhalten, da Netflix bisherige Account-Trittbrettfahrer in zahlende Abonnenten umwandle./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 18.07.2023 / 00:11 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.07.2023 / 00:11 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.