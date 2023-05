Jefferies hebt Ziel für Netflix auf 440 Dollar - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Netflix infolge der neuen Strategie gegen das Teilen von Passwörtern in den USA von 405 auf 440 US-Dollar angehoben. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Die neuen Regeln und Preise hätten seinem Modell entsprochen, schrieb Analyst Andrew Uerkwitz in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Er sei nun noch etwas zuversichtlicher und sorge sich auch weniger hinsichtlich der Wettbewerber./ck/stw Veröffentlichung der Original-Studie: 30.05.2023 / 09:45 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 30.05.2023 / 09:45 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.