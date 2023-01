Jefferies hebt Ziel für Netflix auf 400 Dollar - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Netflix":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Netflix nach Zahlen von 385 auf 400 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Streamingdienst habe im Schlussquartal 2022 deutlich mehr Neukunden gewonnen als geplant und am Markt sowie von ihm erwartet, schrieb Analyst Andrew Uerkwitz in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Umsatz habe die Erwartungen einigermaßen erfüllt, während das operative Ergebnis unter seiner Schätzung, aber über der Unternehmensplanung liege./gl/knd/ Veröffentlichung der Original-Studie: 19.01.2023 / 23:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.01.2023 / 23:05 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.