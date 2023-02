Jefferies hebt Ziel für Microsoft auf 310 Dollar - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Microsoft":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Microsoft von 275 auf 310 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Bessere Ergebnisse der Suchmaschine Bing mit Hilfe des Text-Automaten ChatGPT sollten den Werbeeinnahmen des Softwarekonzerns langfristig Rückenwind geben, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Es werde aber Zeit brauchen, um dem Marktführer Google Werbekunden abzuluchsen. Auch dieser werde nicht untätig zusehen und ebenfalls zunehmend auf die Unterstützung durch Künstliche Intelligenz setzen./gl/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2023 / 23:23 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2023 / 23:23 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.