Jefferies hebt Ziel für Meta auf 550 Dollar - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Meta von 455 auf 550 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Meta bleibe nach wie vor der Hauptdarsteller im Bereich der digitalen Werbung, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Freitag vorliegenden Studie. Dies führe in seinem Modell zu höheren Umsatz- und Gewinnschätzungen./tih/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 01.02.2024 / 21:22 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.02.2024 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.