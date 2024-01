Jefferies hebt Ziel für Meta auf 455 Dollar - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Meta vor Zahlen zum vierten Geschäftsquartal von 425 auf 455 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Facebook-Mutterkonzern dürfte stark abgeschnitten haben und sich auch sehr positiv zu den Aussichten für das erste Jahresviertel äußern, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Montag vorliegenden Studie. Die meisten Experten, mit denen er gesprochen habe, sähen eine deutliche Beschleunigung des Wachstums der Werbeumsätze im vierten Quartal, wobei dieses gegen Ende des Quartals die Erwartungen deutlich übertroffen habe./la/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 28.01.2024 / 10:47 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.01.2024 / 18:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.