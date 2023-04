Jefferies hebt Ziel für Meta auf 250 Dollar - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Meta Platforms":

Finanztrends Video zu Meta Platforms



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Meta von 225 auf 250 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die zunehmenden Investitionen des Facebook-Konzerns in Künstliche Intelligenz dürften das Umsatzwachstum im zweiten Halbjahr 2023 beschleunigen, schrieb Analyst Maximilian Joseph in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Weitere Kostensenkungen und Aktienrückkäufe könnten den Gewinn je Aktie steigern./edh/la Veröffentlichung der Original-Studie: 04.04.2023 / 18:48 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 05.04.2023 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.