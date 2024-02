Jefferies hebt Ziel für MTU auf 280 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "MTU Aero Engines":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für MTU von 260 auf 280 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analystin Chloe Lemarie ordnete vor den Jahreszahlen im europäischen Luftfahrt- und Rüstungselektroniksektor ihre Rangfolge der Unternehmen neu. Nach kräftiger Kurssteigerung im Sektor sieht sie bei MTU und Airbus noch Möglichkeiten. Für die am höchsten bewertete BAE Systems wird sie vorsichtiger./ajx/he Veröffentlichung der Original-Studie: 13.02.2024 / 15:59 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.02.2024 / 15:59 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.