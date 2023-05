Jefferies hebt Ziel für KWS Saat auf 81 Euro - 'Buy'

Finanztrends Video zu Zucker NYBOT Rolling



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für KWS Saat nach Zahlen zum dritten Geschäftsquartal von 79 auf 81 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Operativ ernte der Saatguthersteller die Früchte seiner strategischen Investitionen in den lateinamerikanischen Zuckerrübenanbau und gleiche damit die Herausforderungen in Nordamerika aus, schrieb Analyst Charlie Bentley in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Der Experte erhöhte seine Prognosen für die kommenden zwei Jahre um rund 10 Prozent./edh/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 15.05.2023 / 07:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.05.2023 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.