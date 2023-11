Jefferies hebt Ziel für Intesa Sanpaolo auf 3,90 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Intesa Sanpaolo":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Intesa Sanpaolo von 3,70 auf 3,90 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach dem zuletzt positiven Zahlenwerk der italienischen Großbank habe er seine Prognosen für 2024 und 2025 erhöht, schrieb Analyst Marco Nicolai in einer am Montag vorliegenden Studie. Für den Gewinn je Aktie liege er nun um drei beziehungsweise fünf Prozent über den Konsensschätzungen./edh/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 24.11.2023 / 10:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 26.11.2023 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.