Jefferies hebt Ziel für Inditex auf 44 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Inditex von 40 auf 44 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Der Textilhändler sei 2023 in seiner Branche ein wichtiger Outperformer gewesen, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden, zweiten Studie. Dafür seien steigende Erwartungen verantwortlich gewesen. Die Bewertung sei aber immer noch weit davon entfernt, anspruchsvoll zu sein. Am Morgen hatte der Konzern Geschäftszahlen vorgelegt./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 13.12.2023 / 05:20 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.12.2023 / 05:20 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.