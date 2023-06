Jefferies hebt Ziel für Inditex auf 38 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Inditex":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Inditex nach starken Zahlen zum ersten Geschäftsquartal des Modeunternehmens von 33 auf 38 Euro angehoben. Die Einstufung wurde auf "Buy" belassen. Das Potenzial eines noch besseren Einkaufserlebnisses in der Herbst/Wintersaison habe ihn dazu veranlasst, seine Gewinnschätzung je Aktie für das laufende Jahr um zehn Prozent über die bisherige Konsensschätzung zu heben, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Mittwoch vorliegenden Studie./ck/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 07.06.2023 / 07:44 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.06.2023 / 07:44 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.