Jefferies hebt Ziel für ING auf 16,70 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ING von 16,60 auf 16,70 Euro leicht angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Unter den Banken aus den Benelux-Staaten bevorzuge sie weiterhin die Aktien von ING und KBC, schrieb Analystin Flora Bocahut in einer am Freitag vorliegenden Studie. Ihre Gewinnprognose für die beiden Banken liege angesichts höherer Nettozinserträge und geringerer Kosten über dem Konsens. Für die ING-Aktie verwies sie zudem auf das Ausschüttungspotenzial von 2023 und 2025./ck/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 02.03.2023 / 12:13 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.03.2023 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.