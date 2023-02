Jefferies hebt Ziel für ING auf 16,60 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "ING Groep":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für ING vor der Berichtssaison der Benelux-Banken von 16,20 auf 16,60 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit Blick auf das vierte Quartal halte sie an ihrer positiven Einschätzung der Institute ING und KBC fest, schrieb Analystin Flora Bocahut in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Vorsichtiger gibt sie sich für die niederländische ABN. Das geänderte ING-Ziel begründete sie mit leicht gesenkten Annahmen für die Eigenkapitalkosten./tih/jha/ Veröffentlichung der Original-Studie: 31.01.2023 / 15:48 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 31.01.2023 / 19:05 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.