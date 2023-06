Jefferies hebt Ziel für H&M auf 165 Kronen - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "Hennes & Mauritz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für H&M nach Quartalszahlen von 120 auf 165 schwedischen Kronen angehoben, aber die Einstufung auf "Hold" belassen. Der Modehändler habe für die Nach-Covid-Zeit einmal mehr über eine lustlose Umsatzentwicklung berichtet, schrieb Analyst James Grzinic in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Erfreulicher sei aber die Tendenz bei den Investitionen, welche die kurzfristigen Schätzungen steigen lassen sollte. Der Experte hob seine Ergebnisprognosen (EPS) an./gl/he Veröffentlichung der Original-Studie: 29.06.2023 / 13:07 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.06.2023 / 13:07 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.