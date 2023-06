Jefferies hebt Ziel für HSBC auf 930 Pence - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "HSBC Holdings":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für HSBC von 900 auf 930 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die Bank könnte ihre Prognose für den diesjährigen Zinsüberschuss anheben, schrieb Analyst Joseph Dickerson in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Hinzu kämen möglicherweise weitere Aktienrückkäufe sowie die Bestätigung einer Sonderdividende zu Beginn 2024. Der Experte verwies zudem auf das stützende Vermögensmanagement in Asien und die von ihm erwartete Erholung des Wachstums von Unternehmenskrediten./ajx/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 12.06.2023 / 14:22 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.06.2023 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.