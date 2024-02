Jefferies hebt Ziel für GSK auf 1950 Pence - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "GSK Glaxo Smith Kline Plc.":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für GSK nach Zahlen von 1900 auf 1950 Pence angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach den Quartalszahlen des Pharmakonzerns habe er seine Schätzungen angepasst, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Freitag vorliegenden Studie. Das Chance-Risiko-Verhältnis bleibe überzeugend, zumal das Potenzial des Unternehmens unterschätzt werde./mf/men Veröffentlichung der Original-Studie: 08.02.2024 / 10:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 08.02.2024 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.