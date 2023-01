Jefferies hebt Ziel für GSK auf 1575 Pence - 'Hold'

Weitere Suchergebnisse zu "GSK plc":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für GSK von 1475 auf 1575 Pence angehoben und die Einstufung auf "Hold" belassen. GSK stehe vor grundlegenden Herausforderungen unter anderem wegen auslaufender Patente, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Er stufte den gesamten Pharmasektor auf ein neutrales Votum ab./tih/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 04.01.2023 / 07:45 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.01.2023 / 19:05 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.