Jefferies hebt Ziel für BNP Paribas auf 83 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für BNP Paribas nach Quartalszahlen von 77 auf 83 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Die französische Bank habe unspektakulär abgeschnitten, schrieb Analystin Flora Bocahut in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Die angekündigte Mittelausschüttung von 13 Prozent der Marktkapitalisierung im laufenden und acht Prozent im folgenden Jahr erfordere aber eine Anhebung der Konsens-Ergebnisschätzungen (EPS). Auch aus der niedrigen Bewertung der Aktie ergebe sich Kurspotenzial./gl/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 07.02.2023 / 14:08 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 07.02.2023 / 14:08 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.