Jefferies hebt Ziel für Axa auf 42 Euro - 'Buy'

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Axa von 38 auf 42 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Mit der auf 80 Prozent erhöhten Ausschüttungsquote habe der Versicherer das Niveau von 75 Prozent überschritten, das er als nachhaltige Obergrenze angesehen habe, schrieb Analyst Philip Kett in einer am Montag vorliegenden Studie. Mit der hohen Dividendenrendite würden die Anleger gut entschädigt, während sie auf die längst überfällige Neubewertung warteten./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 04.03.2024 / 04:39 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 04.03.2024 / 04:39 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.