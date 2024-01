Jefferies hebt Ziel für Alphabet A-Aktie auf 170 Dollar - 'Buy'

Finanztrends Video zu Alphabet A



NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Alphabet A-Aktie von 165 auf 170 US-Dollar angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Auch nach einem starken Kursanstieg im vergangenen Jahr habe die Aktie weiteres Aufwärtspotenzial, schrieb Analyst Brent Thill in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Gründe hierfür seien unter anderem ein starkes Anzeigenwachstum, niedrige Vergleichswerte und eine bemerkenswerte Stärke im Segment Suchmaschinen des Technologie- und Internetkonzerns./bek/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2024 / 21:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 24.01.2024 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.