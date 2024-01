Jefferies hebt Ziel für Allianz auf 270 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Allianz SE":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Allianz von 245 auf 270 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Analyst Philip Kett hob in einer am Dienstag vorliegenden Studie das Potenzial der Fondstochter Pimco hervor. Diese zähle zu den weltweit größten Anleihemanagern. Sollten die Anleiherenditen 2024 deutlich sinken, sollten die steigenden Gebühreneinnahmen von Pimco die negativen Auswirkungen auf die künftigen Kapitalerträge des Versicherers Allianz ausgleichen./la/tav Veröffentlichung der Original-Studie: 15.01.2024 / 15:20 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.01.2024 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.