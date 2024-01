Jefferies hebt Ziel für Airbus auf 170 Euro - 'Buy'

Weitere Suchergebnisse zu "Airbus SE":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat das Kursziel für Airbus vor Zahlen zum vierten Quartal von 150 auf 170 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Angesichts der starken Auslieferungen und Aufträge zum Jahresende rechne sie für den Flugzeugbauer mit einem freien Barmittelzufluss deutlich über der Unternehmensprognose, schrieb Analystin Chloe Lemarie in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Das neue Kursziel reflektiere die höhere Bewertung des Sektors./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 23.01.2024 / 14:52 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.01.2024 / 14:52 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.