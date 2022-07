Jefferies hebt Totalenergies auf 'Buy' - Ziel 60 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "TotalEnergies":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Totalenergies von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 51 auf 60 Euro angehoben. Analyst Giacomo Romeo passte in einem am Freitag vorliegenden Ausblick auf die Berichtssaison im Ölsektor seine Erwartungen an die aktuellen Marktbedingungen an, die geprägt seien von knapper Öl- und Gasverfügbarkeit. Totalenergies sieht er nun wieder optimistischer. Die Gründe für die zwischenzeitliche Abstufung sei der Ölkonzern in den vergangenen Monaten angegangen./tih/ajx Veröffentlichung der Original-Studie: 30.06.2022 / 18:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 01.07.2022 / 01:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.