Jefferies hebt Netflix auf 'Buy' und Kursziel auf 385 Dollar

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Netflix von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 310 auf 385 US-Dollar angehoben. Analyst Andrew Uerkwitz bevorzugt in einer am Donnerstag vorliegenden Branchenstudie angesichts einer potenziellen Rezession defensivere Aktien im US-Medien- und Entertainmentsektor - oder solche, bei denen das Abwärtsrisiko kleiner geworden sei. Seine Favoriten: Activision und Musikfirmen. Bei Netflix sei noch etwas Vorsicht angebracht, aber das zweite Halbjahr und 2024 dürften für den Streaminganbieter gut werden. Ein werbegestütztes Abo-Modell und geänderte Passwort-Regeln sollten seiner Ansicht nach zu einer geringeren Kunden-Abwanderung beitragen./tih/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 11.01.2023 / 23:16 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.01.2023 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.