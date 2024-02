Jefferies hebt Mercedes-Benz auf 'Buy' und Ziel auf 100 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Mercedes-Benz Group AG":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Mercedes-Benz anlässlich der jüngst präsentierten Jahreszahlen von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 75 auf 100 Euro angehoben. Eine festungsartige Bilanz, eine relativ gute Transitionsstrategie und eine etwas weniger zyklische Branche versetzten Autobauer in die Lage, sich glaubhaft dazu zu verpflichten, den gesamten Barmittelzufluss an die Aktionäre zurückzugeben - und zwar ohne die Tragfähigkeit des Geschäftsmodells zu untergraben, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Dienstag vorliegenden Studie. Die Investitionsausgaben können dabei seiner Auffassung nach immer noch nach oben und unten angepasst werden./la/he Veröffentlichung der Original-Studie: 27.02.2024 / 16:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.02.2024 / 16:01 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.