Jefferies hebt AB Inbev auf 'Buy' und Ziel auf 70 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat AB Inbev von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 56 auf 70 Euro angehoben. Nach einer Periode extremer Volatilität unterschätze der Markt die Aussichten des Brauereikonzerns, schrieb Analyst Edward Mundy in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Er rechnet für 2024 mit einer wieder steigenden Profitabilität. Die "reparierte" Bilanz erhöhe zudem die Chancen auf steigende Cash-Renditen und treibe eine höhere Bewertung an./edh/nas Veröffentlichung der Original-Studie: 09.01.2024 / 18:59 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2024 / 19:01 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.