Jefferies hebt GSK auf 'Buy' und Ziel auf 1900 Pence

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat GSK von "Hold" auf "Buy" hochgestuft und das Kursziel von 1550 auf 1900 Pence angehoben. Die Fundamentaldaten der großen europäischen Pharmaunternehmen beurteile er positiv, sehe aber für 2024 Gegenwind, schrieb Analyst Peter Welford in einer am Mittwoch vorliegenden Branchenstudie. Der Experte verwies dabei auf einen relativen Mangel an stärkeren Kurstreibern, politische Unwägbarkeiten mit der US-Präsidentschaftswahl und eine mögliche, konjunkturell bedingte Sektorrotation. Sein "Top Pick" ist weiterhin Novartis ("Buy"), gefolgt von GSK, das er aufgrund des kurzfristig besseren Chance-Risiko-Verhältnisses auf "Buy" hochstufte. Dahinter folgt Sanofi ("Buy"). Welford erwähnt zudem die wegen Margensorgen auf "Hold" abgestuften AstraZeneca, die schweizerische Roche ("Hold") und am Ende die im Vorjahr stark gestiegene Novo Nordisk ("Underperform")./edh/mis/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 02.01.2024 / 09:48 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 02.01.2024 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.