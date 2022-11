Jefferies belässt Volkswagen auf 'Underperform' - Ziel 115 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Volkswagen-Vorzugsaktien auf "Underperform" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Unabhängig vom Rezessionsrisiko dürften die Dividenden im Autosektor im nächsten Jahr sicher bleiben, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Er schätze vor allem BMW und Mercedes-Benz wegen der Rendite. Die Sonderdividende von Volkswagen wegen des Porsche-Börsengangs sei unwiderstehlich. Die Konzentration auf Aktienstorys einzelner Marken erwecke aber den Eindruck, dass das Management nicht die Steigerung der Attraktivität der Kernmarke im Fokus habe./tih/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 13.11.2022 / 21:49 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.11.2022 / 21:49 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.