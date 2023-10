Jefferies belässt Volkswagen auf 'Buy' - Ziel 150 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Volkswagen-Vorzugsaktien (VW) auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Die anstehenden Quartalszahlen der europäischen Autobauer und -zulieferer sollten robust ausfallen und die Jahresziele stützen, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Branchenstudie. VW dürfte am 26. Oktober über eine Stabilisierung berichten, und der Abfluss beim Betriebskapital sollte beginnen, sich umzukehren./gl/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 15.10.2023 / 18:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 15.10.2023 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.