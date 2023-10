Jefferies belässt Volkswagen-Vorzüge auf 'Buy' - Ziel 150 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Volkswagen Vz":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für die Volkswagen-Vorzüge (VW) nach Eckdaten zum dritten Quartal und einer aktualisierten Prognose auf "Buy" mit einem Kursziel von 150 Euro belassen. Das operative Ergebnis und die Marge des Autobauers hätten gleichwohl enttäuscht, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Montag vorliegenden Studie. Die Effekte aus der Bewertung von Rohstoffsicherungsgeschäften beiseite gelassen, verdeutliche dies die Dringlichkeit der Sanierung der Kernmarke. Deren aktuelle Kennzahlen seien nicht tragfähig./la/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 22.10.2023 / 13:51 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 22.10.2023 / 13:51 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.