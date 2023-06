Jefferies belässt Vinci auf 'Buy' - Ziel 130 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Vinci":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vinci nach einem Pressebericht zu französischen Steuerplänen auf Autobahngebühren mit einem Kursziel von 130 Euro auf "Buy" belassen. Bei Vinci sieht Analyst Graham Hunt laut seinem Kommentar vom Montag eine Belastung von zwei bis drei Prozent für den Aktienwert. Vinci bleibt dennoch sein Favorit angesichts des Potenzials aus der Energiewende und einer Erholung des Asien-Flugverkehrs im Jahr 2024. Vinci betreibt unter anderem Autobahnen und Flughäfen./ag/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 19.06.2023 / 07:58 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.06.2023 / 07:58 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.