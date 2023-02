Jefferies belässt Vinci auf 'Buy' - Ziel 115 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Vinci":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Vinci nach Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 115 Euro belassen. Der freie Barmittelzufluss des Bau- und Dienstleistungskonzerns habe die Erwartungen deutlich übertroffen, schrieb Analyst Graham Hunt in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Positiv werte er auch die in Aussicht gestellte Margenverbesserung. Die Aktie bleibe überdies eine der attraktivsten Wetten auf die Transformation der europäischen Energiebranche./gl/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 09.02.2023 / 02:34 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.02.2023 / 02:34 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.