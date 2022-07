Jefferies belässt Vantage Towers auf 'Buy' - Ziel 36 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Vantage Towers":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Vantage Towers auf "Buy" mit einem Kursziel von 36 Euro belassen. Der mit Umsatzerlösen aus Makrostandorten größte Posten habe mit seinem Wachstum im ersten Geschäftsquartal am unteren Ende der für das Gesamtjahr angestrebten Zielspanne gelegen, schrieb Analyst Jerry Dellis in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Das insgesamt starke Wachstum sei der Energiebereitstellung und anderen Erlösen der Funkturmgesellschaft zu verdanken. Trotz der Lieferkettenprobleme beim Neubau von Makrostandorten sei der Ausblick aber bestätigt worden./ag/men Veröffentlichung der Original-Studie: 21.07.2022 / 03:17 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 21.07.2022 / 03:17 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.