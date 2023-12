Jefferies belässt Unilever auf 'Underperform' - Ziel 3300 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever Plc":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unilever nach einer Investorenveranstaltung mit dem neuen Konzernchef Hein Schumacher auf "Underperform" mit einem Kursziel von 3300 Pence belassen. Die Erfahrungen Schumachers mit Kostensenkungen bei seinem früheren Arbeitgeber Kraft Heinz dürften dazu beitragen, das Wachstum des Konsumgüterkonzerns anzukurbeln und die Marge zu erhalten, schrieb Analyst David Hayes in einer am Freitag vorliegenden Studie. Der Nachweis der Umsetzung und damit auch eine überdurchschnittlich gute Entwicklung des Aktienkurses werde aber Zeit brauchen./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 14.12.2023 / 15:08 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 14.12.2023 / 15:08 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.