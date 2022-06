Jefferies belässt Unilever auf 'Buy' - Ziel 4130 Pence

Weitere Suchergebnisse zu "Unilever Plc":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Unilever auf "Buy" mit einem Kursziel von 4130 Pence belassen. Eine geänderte Bilanzierung der Effekte der hohen Inflation in der Türkei werde das Wachstum von Unilever aus eigener Kraft voraussichtlich verwässern, schrieb Analyst Martin Deboo in einer am Montag vorliegenden Studie. Sollten Wettbewerber dem Schritt folgen, so könne dieser sich auch beim deutschen Konsumgüterkonzern Henkel entsprechend auswirken./bek/men Veröffentlichung der Original-Studie: 27.06.2022 / 13:21 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.06.2022 / 13:21 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.