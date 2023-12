Jefferies belässt Tui auf 'Hold' - Ziel 6,10 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "TUI":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Tui nach Zahlen für das abgelaufene Geschäftsjahr auf "Hold" mit einem Kursziel von 6,10 Euro belassen. Der Reisekonzern habe weitgehend erwartungsgemäß abgeschnitten, schrieb Analyst James Wheatcroft in einer am Mittwoch vorliegenden Studie. Der Anlegerfokus dürfte auf dem Ausblick auf das neue Geschäftsjahr liegen. Das angestrebte operative Ergebniswachstum (Ebit) sollte die entsprechende Konsensschätzung um mindestens sieben Prozent steigen lassen. Dazu kämen die günstige Bewertung der Aktie und die deutlich gesunkene Verschuldung. Allerdings sehe er angesichts des schwierigen Konjunkturumfelds Investitionsrisiken in allen wichtigen Geschäftsbereichen und bevorzuge Marktanteilsgewinner wie die Billigfluglinie Jet2./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 06.12.2023 / 02:43 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.12.2023 / 02:43 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.