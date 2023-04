Jefferies belässt Tesla auf 'Buy' - Ziel 230 Dollar

Weitere Suchergebnisse zu "Tesla":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Tesla nach dem Bericht zum ersten Quartal auf "Buy" mit einem Kursziel von 230 US-Dollar belassen. Der US-Hersteller von Elektrofahrzeugen habe selbst die zuletzt bereits gesunkenen Erwartungen unterboten, schrieb Analyst Philippe Houchois in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Die Bruttomarge liege mit 19 Prozent unter dem vom Unternehmen ausgegebenen Mindestwert von 20 Prozent. Noch größer aber sei die Abweichung des Barmittelzuflusses im Vergleich zur Markterwartung gewesen. Dieser habe mit rund 440 Millionen US-Dollar die Konsensschätzung von 2,2 Milliarden Dollar weit verfehlt./bek/ck Veröffentlichung der Original-Studie: 19.04.2023 / 20:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 19.04.2023 / 20:05 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.