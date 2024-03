Jefferies belässt TAG Immobilien auf 'Buy' - Ziel 15 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "TAG Immobilien":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für TAG Immobilien auf "Buy" mit einem Kursziel von 15 Euro belassen. Der Immobilienkonzern habe bereits einen drastischen Schuldenabbau hinter sich und baue sein polnisches Portfolio vorsichtig aus, lobte Analystin Stephanie Dossmann in einer am Montag vorliegenden Studie. Sie rechnet für den Zeitraum 2023 bis 2028 mit einem durchschnittlichen jährlichen Ergebniswachstum (FFO I) von 5 Prozent./edh/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 18.03.2024 / 14:00 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 18.03.2024 / 14:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.