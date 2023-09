Jefferies belässt Synlab auf 'Hold' - Ziel 9,30 Euro

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Synlab anlässlich eines offiziellen Kaufgebots des Finanzinvestors Cinven von 10 Euro je Aktie auf "Hold" mit einem Kursziel von 9,30 Euro belassen. Da der Finanzinvestor, der bereits 43 Prozent an dem Labordienstleister hält, schon im März ein rechtlich unverbindliches Angebot unterbreitet habe, dürfte diese Nachricht für den Markt keine allzu große Überraschung darstellen, schrieb Analyst James Vane-Tempest in einer am Freitag vorliegenden ersten Reaktion./edh/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 29.09.2023 / 03:05 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.09.2023 / 03:05 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.