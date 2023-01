Jefferies belässt Symrise auf 'Buy' - Ziel 125 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Symrise in einem ersten Ausblick auf die am 8. März erwarteten Jahreszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Analyst Charlie Bentley glaubt in einer am Montag vorliegenden Studie, dass der Jahresabschluss 2022 für den Aromen- und Duftstoffhersteller solide verlaufen ist. Die Stärke des zweiten Halbjahres dürfte eine herausfordernde Basis für das Geschäftsjahr 2023 sein. Dank einer starken operativen Dynamik und jährlichen Preisanpassungen sollte allerdings ein Zahlenwerk im Einklang mit den mittelfristigen Unternehmenszielen wahrscheinlich sein./ck/tih Veröffentlichung der Original-Studie: 08.01.2023 / 18:53 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 09.01.2023 / 00:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.