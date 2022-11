Jefferies belässt Symrise auf 'Buy' - Ziel 125 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Jefferies hat die Einstufung für Symrise nach Treffen mit dem Management auf einer Messe des Analysehauses auf "Buy" mit einem Kursziel von 125 Euro belassen. Die Manager hätten insgesamt eine ehrliche Einschätzung der Herausforderungen präsentiert, mit denen sich das Geschäft mit Wirk- und Inhaltsstoffen im kommenden Jahr angesichts des angespannten gesamtwirtschaftlichen Umfelds und der Risiken in puncto Lagerabbaus bei Kunden konfrontiert sehe, schrieb Analyst Charlie Bentley in einer am Montag vorliegenden Studie. Letztendlich aber gäben die strukturellen Wachstumschancen, die sich aus dem differenzierten Portfolio ergäben, Symrise die Möglichkeit, weiterhin besser abzuschneiden als seine Wettbewerber./la/mis Veröffentlichung der Original-Studie: 20.11.2022 / 16:29 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 20.11.2022 / 19:00 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.