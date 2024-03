Jefferies belässt Symrise auf 'Buy' - Ziel 120 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Symrise nach Zahlen mit einem Kursziel von 120 Euro auf "Buy" belassen. Der Aromenhersteller habe beim operativen Ergebnis seine bereits gesunkenen Erwartungen und auch den korrigierten Marktkonsens verfehlt, schrieb Analyst Charlie Bentley am Mittwochmorgen. Dabei sei das organische Wachstum sogar höher gewesen. Währungsseitig habe es aber zu viel Gegenwind gegeben./ag/gl Veröffentlichung der Original-Studie: 06.03.2024 / 02:02 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 06.03.2024 / 02:02 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.