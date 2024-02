Jefferies belässt Symrise auf 'Buy' - Ziel 120 Euro

Weitere Suchergebnisse zu "Symrise":

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat die Einstufung für Symrise angesichts eines angekündigten Chefwechsels auf "Buy" mit einem Kursziel von 120 Euro belassen. Der Zeitpunkt sei eine Überraschung, die Nachfolgeregelung generell aber nicht, schrieb Analyst Charlie Bentley in einer am Donnerstag vorliegenden Studie. Heinz-Jürgen Bertram sei zwar der Architekt der Zukaufsstrategie von Symrise gewesen, doch die Ablösung durch Jean-Yves Parisot sei positiv. Dieser sei bereits in der Favoritenrolle gewesen./tih/bek Veröffentlichung der Original-Studie: 29.02.2024 / 07:01 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 29.02.2024 / 07:01 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.