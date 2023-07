Jefferies belässt Siltronic auf 'Buy' - Ziel 95 Euro

Finanztrends Video zu Siltronic



mehr >

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) - Das Analysehaus Jefferies hat Siltronic nach Quartalszahlen auf "Buy" mit einem Kursziel von 95 Euro belassen. Der Hersteller von Halbleiter-Wafern habe mit dem operativen Gewinn (Ebit) positiv überrascht, schrieb Analyst Constantin Hesse am Donnerstag in einer ersten Reaktion. Der neue Ausblick impliziere eine Senkung der Ergebniserwartungen (Ebitda). Doch die im zweiten Halbjahr anhaltende Nachfrageschwäche sei bereits erwartet und vom Unternehmen kommuniziert worden./gl/edh Veröffentlichung der Original-Studie: 27.07.2023 / 02:41 / ET Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.07.2023 / 02:41 / ET Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.